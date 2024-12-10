İstanbul'da Sağanak Yağış Zorluklar Yarattı

Güncel

İstanbul'da sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da akşam saatlerinde kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağışın yoğun etkili olduğu ilçelerden Esenyurt'ta yağışa yakalanan vatandaşlar duraklara sığındı. Yağmur sebebiyle iş ve okullarından evlerine dönmeye çalışan birçok vatandaş zorluk yaşadı.