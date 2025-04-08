İstanbul'da Sağanak Yağmur Trafiği Felç Etti

Armağan GÖKMEN/ İSTANBUL, İSTANBUL'da akşam saatlerinde sağanak yağmurun etkisi ile trafik yoğunluğu arttı. Bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da yağışlı havanın etkisi ile akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 19.30 itibariyle yoğunluk yüzde 62'ye ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. Mecidiyeköy D-100 Karayolu'nda araçların güçlükle ilerlediği görüldü.