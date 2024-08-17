İstanbul'da Sahte Alkollü Sıvı Operasyonu: 27 Bin 859 Litre Ele Geçirildi

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İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 27 bin 859 litre sahte alkollü sıvı ele geçirilirken gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte üretilen ve yasa dışı yollarla yurda sokulan alkollü içki kaçakçılığının önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Dezenfektan ve yüzey temizleyicisi adı altında alkollü içki üretmek isteyenlere etil alkol satışı yapıldığını belirleyen ekipler, sıvıların sipariş usulü iş yerleri ve evlere servis edildiğini tespit etti.

Etil alkolün yanı sıra boş şişeleri sahte alkollü içkiyle doldurularak tekel bayileri, bar, restoran ile eğlence mekanları ve otellere satıldığını belirleyen ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından Tuzla, Büyükçekmece, Avcılar, Pendik ve Esenyurt'ta belirlenen adreslere farklı tarihlerde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 17 şüpheli yakalanırken adreslerdeki aramalarda 27 bin 859 litre sahte alkollü sıvı, 54 dolu içki şişesi, 200 etiket, 90 boş şişe, 60 kapak ve alkol yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.