İstanbul'da 2-6 Şubat 2027 tarihleri arasında düzenlenecek İspanya Süper Kupası maçları öncesinde bazı internet sitelerinde sahte bilet satışı yaptığı öne sürüldü. Resmi satış platformlarını taklit eden sahte internet siteleri ve sanal medya hesapları üzerinden futbolseverlerin kredi kartı ve kişisel bilgileri hedef alındığı iddia edildi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Süper Kupa finali olduğu için bütün taraftarlar, futbolseverler bu tarz maçlara ilgi gösterirler. 'Hızlı tükeniyor, son 5 bilet kaldı' gibi kelimelere asla itibar etmeyin" dedi.

Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid ve Real Sociedad'ın karşılaşacağı İspanya Süper Kupası (Supercopa de Espana) yarı final ve final maçları, 2-6 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak. Müsabakalar öncesinde bilet satışlarıyla ilgili dolandırıcılık girişimleri yaşanıyor. Organizasyonun bilet fiyatları 6 bin 500 liradan başlayarak 48 bin 700 liraya kadar çıkıyor. Maçları izlemek isteyen futbolseverleri hedef alan dolandırıcılar, resmi bilet satış platformlarını taklit eden sahte internet siteleri ve sanal medya hesapları üzerinden bilet satışı yapıyor. Bu siteler aracılığıyla bilet satın almak isteyen kişilerden kredi kartı, banka kartı ve kimlik bilgileri isteniyor. Böylece kişilerin hem ödeme bilgileri hem de kişisel verileri ele geçiriliyor. Öte yandan, karaborsa yöntemiyle bilet satışı yapan şüpheliler de futbolseverlerin maddi kayıp yaşamasına neden oluyor.

KARABORSADA 40 BİNLİK BİLET 100 BİN LİRAYA

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, internet ortamında ve sanal medyada sahte bilet satışlarının artış gösterdiğini belirterek, "Süper Kupa finali olduğu için bütün taraftarlar, futbolseverler bu tarz maçlara ilgi gösterirler. Bundan kaynaklı da dolandırıcılık özellikle bu dönemlerde çok fazla gerçekleştiriliyor. Resmi bilet sitelerinin taklitlerini gerçekleştirerek bazen internet ortamından vermiş oldukları sponsorlu reklamlar, bazen de sanal medya mecraları üzerinden ne yazık ki sahte bilet satışlarını gerçekleştiriyorlar. Sizden kredi kartı bilgilerini alıyor, banka kartı bilgilerini alıyor. Dolayısıyla siz bilet alacağınızı düşünürken ne yazık ki mağdur oluyorsunuz. Futbolseverler, sporseverler bu tarz sitelere girip sadece banka hesaplarından ya da paralarından değil, aynı zamanda kimlik bilgilerinden ve verilerinden de olmuş oluyorlar. Biletler tükendiği için bir nevi karaborsaya düşmüş oluyor. Karaborsa olunca da 40 bin liralık bilet 80 bin, 100 bin liralara kadar satılabiliyor. Futbolseverler de 'Ben bu maçı kaçırmak istemiyorum' deyip ne yazık ki o kişilere bilinçli şekilde para kaptırmış oluyor. Burada en büyük sorun bot yazılımlar, sahte yazılımlarla da aynı şekilde biletler tükeniliyor, biletler satın alınıyor. Daha sonra hülle dediğimiz sistemle alınan bilet başka birine devredilmiş oluyor. Biletin QR kodu vardır, hangi tribündür, kaç numaradır, bunların hepsi vardır. Fakat ne yapıyorlar? Bazen var olan biletleri klonlayıp yapay zekayla sahtesini oluşturuyorlar. Ama o kadar birebir oluşturuyorlar ki rakamları değiştirmişler, tribünleri değiştirmişler, numaraları değiştirmişler. Vatandaşlarımız da bu sorguyu yapmıyorlar. Bazen resmi kanal gibi satıyorlar. Sadece bileti değil, aynı zamanda siteleri de hesapları da klonluyor. Dolayısıyla günün sonunda maçı izleyeceğim diye düşünürken mağdur oluyorsunuz. Örnek verelim yurt dışından, Avrupa'dan, Almanya'dan geleceksiniz, bileti aldınız. Geliyorsunuz, stat kapısından içeri girememe durumunuz da söz konusu. En büyük mağduriyet o. Bir sürü masraf yapıyorsunuz, yol parası veriyorsunuz, vize işlemlerinizi gerçekleştiriyorsunuz ama günün sonunda sahte bir biletle karşı karşıya kalıyorsunuz" dedi.

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Kişisel verilerini, bilgilerini asla internet, sanal medya mecraları, anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden üçüncü kişilere göndermesinler. Yoksa çok büyük hayal kırıklığı yaşayabilirler. Son 23 bilet kaldı, son 10 bilet kaldı, son 5 bilet kaldı. Korku, panik ve endişeye sevk ediyorlar. 'Hızlıca tükeniyor, hemen satın alın'. Bunlar da aslında o sihirli kelimeleri kullanıp vatandaşları tuzağa düşürmüş oluyorlar. Aman bunları yapmasınlar, kişisel verilerini, bilgilerini sahte sitelere girmesinler. Hem size sahte bilet satmış oluyorlar hem de kimliğinizin ön ve arkasını isteyip sizi dolandırıyorlar, mağdur ediyorlar. O yüzden 'Futbol zevkim olsun, gideyim maçı seyredeyim' derken her şeyinizden olabilirsiniz. Çünkü kimlik demek her şeyiniz demek. Burada özellikle vatandaşlarımızın adres çubuğunu çok iyi kontrol etmesi gerekir. Resmi siteler bellidir. E-ticaret siteleri, satış siteleri nereden kontrol edilebilir? Elektronik Ticaret Bilgi Sisteminden. etbis.ticaret.gov.tr. Bir satıcıysa bu Ticaret Bakanlığına kaydı olması lazım. Dolayısıyla adres çubuğundaki linki kontrol ediyoruz, kopyalıyoruz. Bu sitelerin içerisinde mutlaka ETBİS kaydı vardır diye köşede logosu yer alır. Ne yapacaksınız? 'etbis.ticaret.gov.tr'ye' gireceksiniz, internet sorgulaması yapacaksınız, adres sorgulaması yapacaksınız ve bu sayede sitenin güvenilir olduğunu anlarsınız. Artık bundan sonra 'kilit simgesi, S ibaresi var', bu site güvenlidir demek anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

KİMLİK BİLGİLERİ DE ELE GEÇİRİLİYOR

Prof. Dr. Kırık, "Genelde bilet fiyatları bu tarz finaller için 10 bin liradan başlar, 40, 50 bin liraya kadar gider. Daha biletlerin satışı başlamadan nasıl oluyor da 40 bin lira, 45 bin liralık premium biletler 20 bin liraya, 25 bin liraya satılacak? Bu aslında bir dolandırıcılık ibaresidir. Piyasanın çok altı ve piyasanın çok üstü tipik bir dolandırıcılık ibaresidir. Burada vatandaşlarımızın öncelikle bu ekran görüntüleri, yazışmalar ne varsa hepsini eke koyup bir dilekçe yazmaları lazım. Bu şikayet dilekçesiyle birlikte Cumhuriyet Savcılığına mutlak suretle suç duyurusunda bulunmaları gerekiyor. Banka hesapları, kredi kartları, bunları da bloke etmeli, kapattırmalı, dökümleri mutlaka almalı ve aynı zamanda bankalara yönelik itiraz dilekçelerini hazırlamaları gerekiyor. Aksi takdirde bu mağduriyet vatandaşlarımızın ilerleyen yıllarda kişisel verileri ve kimlik bilgileri üzerinden farklı dolandırıcılık operasyonlarının yaşanmasına sebebiyet verebilir. Sadece burada parasından değil, aynı zamanda kimlik bilgilerinden de olduğu için ne yazık ki bir anda suçun içerisinde kendini bulabilir. Her zaman dediğim gibi, vatandaşlarımızın banka uygulamalarında da farklı şifreler kullanmak, iki faktörlü doğrulamayı açık hale getirmek ve üç boyutlu ödeme seçeneğinin olmadığı hiçbir siteye ödeme işlemini gerçekleştirmemeleri gerekiyor" diye konuştu.

SAHTE SİTE NASIL ANLAŞILIR?

Kırık, "Resmi olmayan ve güvenilirliğinden şüphe ettiğiniz, özellikle imla hatalarının olduğu, adres çubuğunda farklı karakterlerin olduğu sitelere asla itibar etmeyin. Buraya kart bilgilerinizi, şifrelerinizi asla girmeyin. Güvenmediğiniz ya da şüpheli gördüğünüz sitelerde ya da ilk defa alışveriş yapacağınız sitelerde limitli sanal kart kullanmak sizi bir nebze de olsa koruyacaktır. UEFA Kupası finali, Süper Kupa finali, bilet satın al. Bu tarz aramalar yapıyoruz. Siber korsanlar, dolandırıcılar bu tarz sitelere sponsorlu reklamlar verip onları üst sıraya çıkartıyorlar. Dolayısıyla bizler de üst sıraya çıkan site doğrudur algısına kapılıp ne yazık ki kart bilgilerimizi buraya girmiş oluyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız da burada ne yazık ki daha satış gerçekleşmeden, daha biletler satışa çıkmadan mağdur olmuş oluyorlar. Çünkü dolandırıcı siteler ön satış adı altında bunu yapıyorlar. Ön satışlar başlamıştır, kaporayı verip istediğiniz yere ayırabilirsiniz. Aynı şekilde vatandaşlarımızın sitenin alan adresini sorgulaması son derece önemlidir. Bunu whois sorgusu üzerinden yapabilirler, gerçekleştirebilirler. Buraya baktığında zaten resmi kurum ve kuruluşların siteleri çok eski tarihlidir. Ama bir bakıyorsunuz alan adı dediğimiz o adres çubuğundaki alan adı daha 2026'nın Kasımında alınmış. Zaten burada bir sitede satış varsa bu dolandırıcı bir sitedir. Çünkü zaten daha yeni kurulan bir siteden bahsediyoruz. Sponsorlu reklamlardaki sitelerden ziyade sitenin resmi adresini araştırmaları son derece önemlidir. Dolayısıyla resmi satış sitelerini, platformlarını vatandaşlarımızın doğrulaması, daha sonra alışveriş işlemini gerçekleştirmesi gereklidir" dedi.

Kırık, "Teyidini almadan lütfen kart bilgilerinizi girmeyin. Bu tarz siteler 'doğrudan bilet satın al' dediği an buradan şüphe etmeniz lazım. Çünkü önce sizin bu sitelere kayıt olmanız gerekir. Kayıt olmadan otomatik olarak bileti seçtiniz, hemen sizi kredi kartı ekranına yönlendiriyorsa da burada da şüphe etmeniz son derece önemlidir. Çünkü daha kimlik bilgilerinizi, kayıt bilgilerinizi vermeden sizi otomatik olarak satışa yönlendiriyorsa bunlar 'kaptı kaçtı' sahte sitelerdir. İlgili kurum ve kuruluşların iletişim adreslerini, e-posta adreslerini arayıp bilet satış noktaları hakkında da bilgi alabilirler. Buna göre yönlendirmeyi sağlanır ve bu sayede resmi satış noktalarından biletleri satın almış olurlar. Vatandaşlarımız hangi yıl olursa olsun, hangi kurum ve kuruluş olursa olsun, hangi spor kulübü olursa olsun resmi satış kanalları dışında kimseye itibar etmesin. Özellikle sizi anlık mesajlaşma uygulamalarına çeken kişilere asla itibar etmeyin. Resmi kurum kuruluşların açıklamalarını mutlak suretle okuyun. Satış kanalları dışında hiçbir noktadan bilet satışı ya da bilet alımı yapmayın" diye konuştu.