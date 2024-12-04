İstanbul\'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 17\'ye yükseldi

Zafer musaboğlu:

Cehapeli özgürlükçü özgür bir bildiği varki 140 tl yapcam rakıyı dedi.. müthiş bir deha, Cumhurbaşkanı olursa kaçak içkiyi bitirecektir. Heykel sayısını arttırıp Hollandadan gelen kanunları uygulayacak Ve böylece millet neşelenecek.