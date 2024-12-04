İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi - Son Dakika
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İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

İstanbul\'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 17\'ye yükseldi

İstanbul'un Esenyurt ve Ümraniye gibi ilçelerinde toplam 46 kişi sahte içki nedeniyle hastanelere başvururken tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Öte yandan sahte içki satanlara yönelik operasyonlarda ise toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.

04.12.2024 13:17  Güncelleme: 13:20
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen sahte içki operasyonuna ilişkin çalışmalar sürüyor.

TOPLAM 46 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde toplam 46 kişinin hastaneye başvurduğu tespit edildi. Hastaneye gidenlerden 17 kişi hayatını kaybederken, 22 kişinin tedavileri sürüyor. 7 kişi ise taburcu edildi.

SAHTE İÇKİ SATANLARA OPERASYON

Sahte içki sattığı tespit edilen şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yunuss Bayern:
    Rabbim sayılarını artırsın 5 8 Yanıtla
  • Mehmet Dagdelen:
    Tek sebebi Erdoğan 1 litre rakı almış başını gidiyor insanlar artık kendileri alkol yapmaya başladılar ölümlerin çoğu bu yüzden 8 3 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    hepsi CHP li ..gitti CHP nin oyları 5 6 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    alkol bütün kötülüklerin anası babasıda kumar içmeyin oynamayın bence İçmek isteyenlerin sonucuna katlanacak son karar sizin sahtesi öldürüyor gerçeği çektiriyor 8 0 Yanıtla
  • atakan oskay:
    İnsanları bu hale içki alamaz hale getirenlerin Allah belasını versin.. 4 2 Yanıtla
  • Semih Aydın:
    Tekele zam devam devlet doğru yolda 2 1 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    İçki fiyatları yüzünden mi? 3 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Atakan oskay VAY ANASINI SAYIN SEYİRCİLER iNSANLAR İÇKİ ALAMAZ HALE GELMİŞLER DERDE BAKIN YA ZIKKIMIN KÖKÜNÜ İÇSİNLER İÇKİ BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASIDIR 1 2 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    Cehapeli özgürlükçü özgür bir bildiği varki 140 tl yapcam rakıyı dedi.. müthiş bir deha, Cumhurbaşkanı olursa kaçak içkiyi bitirecektir. Heykel sayısını arttırıp Hollandadan gelen kanunları uygulayacak Ve böylece millet neşelenecek. 0 1 Yanıtla
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