İstanbul'da Sahte İçkiden Zehirlenme Olayı: 3 Ölü, 11 Hasta - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte İçkiden Zehirlenme Olayı: 3 Ölü, 11 Hasta

İstanbul\'da Sahte İçkiden Zehirlenme Olayı: 3 Ölü, 11 Hasta

İstanbul'da sahte içki içtikleri için zehirlenenlerin sayısı 11'e yükselirken, 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı ve 410 litre sahte alkol ele geçirildi.

28.11.2024 15:56  Güncelleme: 16:00
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İSTANBUL'da sahte içki içtikleri için zehirlenenlerin sayısı 11'e yükseldi. 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin de hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Beyoğlu Asayiş Büro polisleri tarafından yapılan operasyonda 410 litrede alkol ele geçirilirken, İstanbul genelinde ise 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

İstanbul'un Beyoğlu, Şişli ve Ümraniye ilçelerinde sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı 11'e yükseldi. Zehirlenen kişiler hastanelerde tedavi altına alındı ancak Murat Calp, Erdoğan Tarhan ve Bekir Baybars yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Osman Şentürk (67), Umut Calp, Şaban Olcay Ülker, Sibel Lupu, Berat İşleyen, Natalya Minyanova, Erdan Çilek ve Hasan Günhan'n ise hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

POLİS 3 ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Öte yandan olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hayatını kaybeden ve tedavileri devam eden kişilerin sahte alkolleri Şişli ve Beyoğlu ilçelerinden temin ettikleri belirlendi. Şişli Bozkurt Mahallesi'nde sahte alkol ticaretinde bulunduğu tespit edilen iş yerine yönelik düzenlenen operasyonda Ergün A. (46) ve Emrah A. (27) yakalanarak gözaltına alındı. Beyoğlu'nda ise motosikleti ile sahte alkol ticaretinde bulunduğu tespit edilen şüpheli Emre K. (30) müşteri gibi alkol siparişi verilerek suçüstü yakalandı.

410 LİTRE ETİL-METİL ALKOL BULUNDU

Şüphelinin motosikleti ve Şişli Eskişehir Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramalarda yüklü miktarda sahte alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 410 litre etil-metil alkol, kaçak içki yapımında kullanılan 6 anason, çok sayıda üzerinde bandrol bulunmayan kaçak puro ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sahte İçkiden Zehirlenme Olayı: 3 Ölü, 11 Hasta - Son Dakika

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