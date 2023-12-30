 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da Sahte İlaç Operasyonu: 20 Tutuklama, 15 Adli Kontrol - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da Sahte İlaç Operasyonu: 20 Tutuklama, 15 Adli Kontrol

İstanbul'da yapılan operasyonda, sahte ilaçları İran'a yollayarak müşterileri dolandırdıkları veya hayali ihracat yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 20'si tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler arasında suç örgütü elebaşı D.T. de bulunuyor. Operasyon sonucunda sahte ilaçların laboratuvar analizlerinde tamamının sahte olduğu tespit edildi ve suç örgütünün ticari rakiplerini sindirme amacıyla şiddet eylemlerine azmettirici olduğu belirlendi.

İstanbul\'da Sahte İlaç Operasyonu: 20 Tutuklama, 15 Adli Kontrol
30.12.2023 - 16:29,  Güncelleme: 16:37
Abone Ol

İstanbul'da, kutulara konulan sahte ilaçları İran'a yollayarak müşterileri dolandırdıkları veya hayali ihracat yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 20'si tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "örgütlü nitelikli dolandırıcılık", "halk sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma, satma", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarını işlediği belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 35 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe gönderilen şüphelilerden, aralarında suç örgütü elebaşı D.T'nin de bulunduğu 20'si tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında ulaşılamayan 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 2020-2022'de suç örgütü elebaşı D.T. ile akrabalarının yönettiği 16 ilaç firmasında çalışan 37 zanlı şüphe üzerine takibe alınmıştı.

Şüphelilerin, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı raporlarına göre toplam değeri 98 milyon 26 bin 348 lira olan 11 cins sahte ilacı farklı tarihlerde İran'a sevk ettikleri yönünde tespitler yapılmıştı.

Satış nedeniyle İran vatandaşı müşteki N.R.A'dan 3 milyon 500 bin avro, A.A.K'den ise 1 milyon 800 bin avro alan şüphelilerin, ilaçları göndermeyip hileli davranışlarla bu kişileri dolandırdıkları belirlenmişti.

Söz konusu çetenin, 2021 ve 2022'de, toplam 100 bin 751 adet yeşil reçeteye tabi, kayıt dışı üç farklı ilacı da yurt dışına ihraç edilmiş gibi göstererek, kayıt dışı olarak yurt içine sattığı tespit edilmişti.

Emniyet güçleri bu kapsamda "Tekiner" suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara, Sakarya, Muğla ve Şanlıurfa'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 35 şüpheliyi yakalamıştı.

Gümrükte bekletilen ilaçların sahte olduğu tespit edildi

Emniyet güçlerince yapılan araştırmalarda, benzer suçlardan 143 kaydı bulunan suç örgütünün sattığı sahte ilaçlarla yurt dışında çok sayıda çocuk ölümüne sebebiyet verdiği belirlenmiş, gümrüklerde bekletilen ilaçların laboratuvar ortamında yapılan analizlerinde ise tamamının sahte olduğu tespit edilmişti.

Şüphelilerin çok sayıda naylon fatura usulsüzlüğü yaptığı, 4 milyon lira değerinde haksız KDV iadesi aldıkları, bu şekilde kamu zararına sebebiyet verilerek suç örgütüne haksız kazanç sağlandığı ortaya çıkarılmıştı.

Araştırmalarda, suç örgütünün ticari rakiplerini sindirme kastıyla çok sayıda iş yeri kurşunlama, cebir, şiddet, şantaj eyleminde azmettirici olduğuna yönelik bulgulara da ulaşılmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadele, İstanbul, İran, Dolandırıcılık, Güvenlik, Terör, Suç, Kaçakçılık, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Sahte İlaç Operasyonu: 20 Tutuklama, 15 Adli Kontrol - Son Dakika


16:49
Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
16:34
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21
Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar! Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08
Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59
Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36
TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:26
Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi
15:11
Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var

Son Dakika
16:49 Mehmet Büyükekşi Türkiye'ye geldi! Havaalanından çıkar çıkmaz aracına bindi
16:34 Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21 Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08 Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59 Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36 TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:26 Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi
15:11 Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:49 Akıllara durgunluk veren kaza, minibüs kağıt gibi yırtıldı: 1 ölü, 4 yaralı
14:44 Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 17:02:18. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Sahte İlaç Operasyonu: 20 Tutuklama, 15 Adli Kontrol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement