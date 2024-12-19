İstanbul'da Sahte Plaka Operasyonu: Üç Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte Plaka Operasyonu: Üç Gözaltı

İstanbul\'da Sahte Plaka Operasyonu: Üç Gözaltı

Bağcılar ve Gaziosmanpaşa'da sahte plaka basıldığı tespit edilen iki adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 182 adet sahte plaka ve basım malzemesi ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

19.12.2024 15:21  Güncelleme: 15:27
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BAĞCILAR ve Gaziosmanpaşa'da sahte plaka basıldığı tespit edilen iki adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda sahte plaka ve basım malzemesi ele geçirildi. Basılan plakaların suç örgütlerine temin edildiği belirlenirken 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar ve Gaziosmanpaşa'daki iki iş yerinde sahte plaka basıldığına yönelik ihbar aldı. Ekipler, yapılan fiziki ve teknik takibin ardından adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. İki adreste yapılan aramalarda 182 adet sahte plaka, 1 adet pres makinesi,1 adet plaka boyama makinesi,3 adet plaka kalıbı,512 adet harf ve rakam içeren malzeme ele geçirildi.

KAHVALTI DÜKKANININ BODRUMUNDA SAHTE PLAKA BASIMI

Polis ekiplerinin baskın yaptığı adreslerden biri de Bağcılar, Yüzyıl Mahallesi 2185. Sokaktaki bir kahvaltı dükkanıydı. Üst katı kahvaltı dükkanı olan iş yerinin bodrum katının ise sahte plaka basım atölyesine çevrildiği tespit edildi. İş yerinde yapılan incelemelerde basılan sahte plakaların suç örgütlerine kurye kıyafetleri giyilerek motosikletle teslim edildiği belirlendi.

Kaynak: DHA

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