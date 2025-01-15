İstanbul'da Sahtecilik Operasyonu: 8 Tutuklama - Son Dakika
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İstanbul'da Sahtecilik Operasyonu: 8 Tutuklama

İstanbul\'da Sahtecilik Operasyonu: 8 Tutuklama

İstanbul'da sahte belgelerle yakalanan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, 1150 sahte belge ele geçirildi.

15.01.2025 13:19
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İstanbul'da, sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ülkede kaçak bulunup, yurt dışına illegal yollarla çıkan veya çeşitli ülkelerde firari konumda bulunan kişilerin kullanmaları için hediyelik eşya kutusu ve tablolara gizlenen sahte belgelerin yollandığını tespit etti.

Esenyurt'ta kargo gönderiminin yapıldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Söz konusu adreste hediyelik eşya kutusuna gizlenmiş sahte kimlik kartı, vize etiketi, sürücü belgesi ile pasaport ele geçirildi.

Operasyonun ardından basım merkezlerine ulaşmak için teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Beyoğlu, Fatih ve Bakırköy'de tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce 4 şüphelinin daha yakalandığı operasyon kapsamında 1150 pasaport, kimlik kartı, vize etiketi, sürücü belgesi, lazer kazıma ve markalama makineleri ile sahte belge üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sahtecilik Operasyonu: 8 Tutuklama - Son Dakika

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