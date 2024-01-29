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İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı - Son Dakika
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İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı

İstanbul'da Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne kar maskeli gözlüklü iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı, güvenlik kamerası görüntülerine göre 25 saniye sürdü. Saldırganlar, içeri giren Tuncer Cihan'a ateş etti ve kaçtı. Olayda 5 boş tabanca kovanı bulundu. Saldırganlardan biri, elindeki şarjörü düşürdü ve tekrar silaha taktı. Saldırı sonrasında kiliseye Türk bayrağı asıldı.

29.01.2024 - 22:53,
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EDDA SÖNMEZ

İstanbul'da Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nin güvenlik kamerası görüntülerine göre kar maskeli gözlüklü iki kişinin silahlı saldırısı 25 saniyede tamamlandı. Tuncer Cihan'a kapıyı açarak içeri girmesini sağlayan iki saldırgan hemen ardından Cihan'a doğru ateş etmeye başlıyor. İçeriden çıkarken bir kişinin yere düşürdüğü şarjörü alarak silaha takması dikkat çekti.

Santa Maria Kilisesi'nde dün yapılan pazar ayini sırasında, saat 11.40'da maskeli, kapüşonlu gözlüklü iki erkek silahlı saldırı düzenledi. Kilisenin giriş kapısının iç kısmında bulunan güvenlik kamerası görüntülerine göre saldırı 25 saniye sürmüş ve iki saldırgan da yanlarında getirdikleri tabancayı kullanmış.

25 SANİYEDE 5 FİŞEK ATEŞLENDİ

Olay yerinde yapılan incelemede 5 boş tabanca kovanı bulundu. Güvenlik kamerası kaydına göre iki saldırgan da yanlarında getirdikleri tabancayı ateşledi. Kayıtlara göre saldırı 25 saniye sürdü ve iki kişi hızla dışarı çıktı ve sol tarafa doğru koşarak kaçtı.

15 SANİYE BOYUNCA BEKLEDİLER

Kamera kaydına göre içeri giren iki saldırgan silahlarını çekerek bir süre bekledi. Bu bekleme anı 15 saniye sürdü. Tam bu sırada dışarıdan Tuncer Cihan'ın geldiğini gören saldırganlar kapıyı açarak Cihan'ın içeri girmesini sağladı.  Cihan, içeri adım adım atar atmaz silahını ateşlemeye başlayan saldırganlar 4-5 metre kadar ilerlemiş olan Tuncer Cihan'a ve içeriye doğru 5 el ateş ettiler. Saldırı sonrası tekrar iç kapıya geldikleri görülen saldırganlardan birisinin, elindeki tabancanın şarjörünü düşürdüğü ve eğilip yerden aldığı şarjörü tekrar silaha taktığı dikkat çekti.

Güvenlik kamerası görüntü kaydı; saldırganların silahlarının tam olarak doldurulmadığı ya da tutukluluk yaptığı için şarjördeki mermilerin tamamını kullanamadıkları izlenimi veriyor.

KİLİSEYE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Saldırı sonrasında bugün kilisede Cihan'ın öldürüldüğü noktaya çiçek bırakıldı ve bir mum yakıldı. Kilisenin dışına bugün büyük boy bir Türk bayrağı da asıldı

İstanbul\'da Santa Maria Kilisesi\'ne silahlı saldırı
Kaynak: ANKA
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