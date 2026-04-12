Şehir Plancıları: Yargı Eliyle Yürütülen Bu Cezalandırma Düzenine Derhal Son Verilmeli

12.04.2026 20:38  Güncelleme: 21:47
19 Mart operasyonları sonrasında birçok şehir plancısının tutuklanmasına TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nden sert tepki geldi. Odadan yapılan açıklamada hukuksuzluk ve cezalandırma düzenine son verilmesi gerektiği vurgulandı.

Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) 19 Mart operasyonundan sonra çok sayıda şehir plancısının tutuklanmış olması dikkat çekerken son alarak şehir plancıları; Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu tutuklandı. Art arda gelen tutuklamalara TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tepki gösterdi. Odadan yapılan açıklamada, "Meslektaşlarımızın ve kamusal sorumluluğu nedeniyle haksızca hedef alınan tüm bireylerin yürüttüğü hizmetlerin meşruluğuna olan inancımızı yineliyoruz. Hukuki dayanaktan yoksun, yargı eliyle yürütülen bu cezalandırma düzenine derhal son verilmeli ve haksızca tutuklanan tüm isimler ivedilikle serbest bırakılmalıdır" denildi.

Bir dönem Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nde yönetici olarak görev yapan Tayfun Kahraman'ın Gezi eylemleri gerekçe gösterilerek tutuklanmasının ardından 19 Mart operasyonları sürecinde Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve İPA Başkanı Buğra Gökce, Nuri Cem Ceylan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şehir plancısı tutuklandı. Son olarak cuma akşamı, Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent. A. Ş Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci tutuklandı.

"Her sabah bir başka arkadaşımızın özgürlüğünün kısıtlandığı bu sürece alışmıyoruz"

Birbirini izleyen tutuklamalar rant projeleriyle ilişkilendirilirken son tutuklamaya ilk tepki Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nden tutuklamanın gerçekleştiği saatlerde geldi. Oda'dan yapılan açıklamada "Tutuklu meslektaşlarımız arasına bugün iki meslektaşımız; Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı ve 34. Dönem Onur Kurulu Üyemiz Filiz Deveci eklenmiştir. Ayrıca 34. Dönem Denetleme Kurulu Üyemiz Teoman Tekkökoğlu ile üyemiz Hülya Tekkökoğlu'nun oğlu Mimar Barkın Ege Tekkökoğlu da tutuklananlar arasında yer almaktadır. Yaklaşık bir yıldır sistematik hale getirilen, her sabah bir başka arkadaşımızın özgürlüğünün kısıtlandığı bu sürece alışmıyoruz" denildi.

Bugün ise TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul'da son dönemde yerel yönetimler ve kamu kurumları üzerinden yürütülen yargı süreçleri, hukuki bir denetim mekanizması olmaktan çıkmış; doğrudan kamu hizmetini ve bu hizmeti sarsılmaz bir sorumlulukla icra eden meslektaşlarımızı hedef alan bir baskı aracına dönüşmüştür. Son olarak Üsküdar Belediyesi bünyesinde yürütülen rutin idari ve teknik faaliyetler gerekçe gösterilerek gerçekleştirilen tutuklamalar, kamu görevinin ve toplumsal sorumluluğun ifasının siyasi bir cezalandırma pratiğine dönüştürüldüğünü açıkça göstermektedir." denildi.

"Uzmanlıklarını toplumun ortak çıkarı için kullanan meslektaşlarımızın, tamamen kamusal görevleri kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılması hiçbir maddi ve hukuki temel taşımamaktadır"

Açıklamada, Üsküdar Belediyesi operasyonunda tutuklanan isimlere de yer verildi ve şu konulara dikkat çekildi:

"Yürütülen bu süreçte; mesleki pratiklerini yalnızca kamusal sorumluluk ve hukuk çerçevesinde yürüten meslektaşlarımız Filiz Deveci ve Nazım Akkoyunlu'nun hedef alınması; hukuk devletinin asgari gereklerinin dahi terk edildiği ve demokratik denetim mekanizmalarının yargı eliyle susturulmaya çalışıldığı topyekün bir hukuksuzluk örneğidir. Uzmanlıklarını toplumun ortak çıkarı için kullanan meslektaşlarımızın, tamamen kamusal görevleri kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılması hiçbir maddi ve hukuki temel taşımamaktadır. Soruşturmanın yarattığı hukuksuzluk, kamusal sorumluluklarını yerine getirenleri bütünüyle hedef alacak bir kapsama ulaşmıştır. Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Teoman Tekkökoğlu ve üyemiz Hülya Tekkökoğlu'nun oğlu, kendi kamusal sorumluluğu çerçevesinde hareket eden Barkın Ege Tekkökoğlu'nun da bu dosya kapsamına dahil edilerek tutuklanması, yürütülen sürecin teknik bir incelemeden ziyade, kamu hizmeti yürüten meslek insanlarını sindirmeyi amaçlayan bir çaba olduğunu kanıtlamaktadır."

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi olarak; meslektaşlarımızın ve kamusal sorumluluğu nedeniyle haksızca hedef alınan tüm bireylerin yürüttüğü hizmetlerin meşruluğuna olan inancımızı yineliyoruz. Hukuki dayanaktan yoksun, yargı eliyle yürütülen bu cezalandırma düzenine derhal son verilmeli ve haksızca tutuklanan tüm isimler ivedilikle serbest bırakılmalıdır. Adalet tesis edilene kadar bu hukuksuzluğun karşısında duracağımızı kamuoyuna duyururuz"

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, İstanbul, Güncel, Yargı, Son Dakika

