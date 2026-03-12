İstanbul'da Şehit Gazi ve Terörle Mücadele Vakfınca iftar programı düzenlendi

İstanbul Fatih'te, Şehit Gazi ve Terörle Mücadele Vakfınca şehit yakınları ve gazilere iftar programı düzenlendi.

Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde şehit yakınları ve gazilerin katıldığı iftar programında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Türk bayrağının olduğu yerde insanların kendilerini güvende hissettiklerini söyledi.

Suriye'de eğitimle ilgili koordinasyon görevi yaptığını belirten Yılmaz, oradaki halkın Türk askerini gördüğünde, "Bu asker halka silah doğrultmaz, mazlumun ve güçsüzün yanındadır" dediğini aktardı.

Yılmaz, Türk bayrağının bu şekilde dalgalanmasında şehitlerin ve gazilerin büyük katkısı olduğunu dile getirerek, "Onlar bizim için, vatanları için canlarını verdiler ve biz bugün emniyet içerisinde bu vatan üzerinde yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yusuf Aslan ise yakın zamanda dünyanın birçok yerinde ve özellikle Türkiye'nin etrafında yaşanan savaşlara dikkati çekti.

İnsanların evlerinde, başına bomba düşeceği endişesi yaşamadan oturmasının ne kadar kıymetli olduğunu fark ettiklerini vurgulayan Aslan, şöyle konuştu:

"Bu huzur ortamını bize tesis eden Rabb'ime şükür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, aziz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her bir mensubuna, savunma sanayimizin bu derece caydırıcı olabilme kabiliyetini bize kazandıran her bir ferde, mühendise yürekten teşekkür ediyorum."

Şehit Gazi ve Terörle Mücadele Vakfı Genel Başkanı Kutbettin Ömeroğlu ise "Vakfımızın en büyük amacı daha fazla şehit ailesine ve gazimize ulaşmak, onların her zaman yanında olmaktır. Bu yolda emek veren, destek olan vakfımızın üyelerine teşekkür ederim. Bu güzel akşamın birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum." dedi.