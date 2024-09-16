İstanbul'da Sentetik Ecza Operasyonu

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(İSTANBUL)- İstanbul'da ülke çapında faaliyet gösteren ve sentetik ecza üretimi yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlarda suç örgütü liderliğini yapan M.Ş.D.'nin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ülke çapında faaliyet gösteren ve sentetik ecza üretimi yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik çeşitli tarihlerde operasyonlar düzenlendi. 4 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, 365 bin sentetik ecza ele geçirildi.

Çok sayıda sentetik ecza ele geçirildi

Yaklaşık 4 ay süren çalışmaların devamında suç örgütünün Zeytinburnu ilçesinde bulunan imalathanesinde üretilen hapların, farklı illere nakledileceğinin belirlenmesi üzerine nakliye için kullanılan araca 14 Eylül'de operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramalarda ise 750 bin sentetik ecza ele geçirildi.

Suç örgütü lideri de yakalandı

Suç örgütünün uyuşturucu madde imal etmek amacıyla kullandığı adreslere de operasyon düzenleyen polis ekipleri, aralarında suç örgütü liderliğini yapan M.Ş.D.'nin de bulunduğu 19 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 14 adet hap basma ve paketleme makinası, makinalara ait çok sayıda sarf ambalaj malzemeleri, 3 milyon 815 bin adet sentetik ecza, 12 milyon 200 bin adet basıma hazır hap kapsülleri, 1 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 33 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.