İstanbul'da Sibirya Soğukları ve Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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İstanbul'da Sibirya Soğukları ve Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İstanbul’da Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle yoğun kar yağışı etkili oldu. Şehir genelinde kar kalınlığı 1-15 cm arasında ölçülürken, kış şartlarıyla mücadele için İBB ve diğer kurumlar tarafından kapsamlı çalışmalar yürütülüyor.

08.02.2025 12:42  Güncelleme: 15:49
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(İSTANBUL)- İstanbul'da etkili olan Sibirya kökenli soğuk hava dalgası, yoğun kar yağışıyla birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Üç gün süren yağışlar sonucunda şehir merkezinde 1-3 cm, yüksek ve kuzey bölgelerde ise 5-15 cm arasında kar kalınlığı ölçüldü. Bugünden itibaren yağışların etkisini kaybetmesi ve sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 5-7 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Son 12 saatte, İstanbul genelinde toplam bin 621 ton tuz ve 35 ton solüsyon kullanıldı.

Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği İstanbul'da, kış şartlarıyla mücadele için çalışmalar sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) açıklamasına göre, kış şartlarıyla mücadelede farklı kurumlar sorumluluk üstlenirken, toplam 4 bin 140 km'lik yol ağı çeşitli birimlerin kontrolünde bulunuyor. Bu birimler şöyle:

İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi): 4 bin 140 km yol ağı

KGM (Karayolları Genel Müdürlüğü): Ana arterler ve otoyollar

ICA (Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmecisi)

KMO (Avrasya Tüneli ve Bağlantı Yolları İşletmecisi)

İBB, şehirde yaşamın normal seyrinde devam etmesi için 11 bin 916 personel, 3 bin 375 araç ve iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yürüttü.

Son 12 saatte kullanılan tuz miktarı

Gece boyunca yollar, meydanlar, metro girişleri ve otobüs durakları başta olmak üzere birçok noktada tuzlama çalışmaları yapıldı. Kurumların kullandığı tuz ve solüsyon miktarları şöyle:

İBB Yol Bakım Ekipleri: 519 ton tuz, 5 ton solüsyon

Karayolları Genel Müdürlüğü: 286 ton tuz, 5 ton solüsyon

ICA (Kuzey Marmara Otoyolu): 476 ton tuz

KMO (Avrasya Tüneli ve bağlantı yolları): 340 ton tuz, 25 ton solüsyon kullandı. Toplamda binlerce ton tuz ve solüsyon kullanılarak buzlanmaya karşı önlem alındı.

Son 24 saatin öne çıkan olayları

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi'nde istinat duvarının çökmesi sonucu 8 araç zarar gördü, can kaybı yaşanmadı. Ataşehir O-4 Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Evsizlere ve sokak hayvanlarına destek sürüyor

İBB, kış şartlarından etkilenen 613 evsiz vatandaşı tesislerde misafir ederken; bu kış, toplamda bin 948 evsize destek sağladı. Ayrıca, yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için haftada 520 noktada günlük 2 ton mama dağıtımı yapılıyor. Karla mücadelede yoğun bir çalışma gerçekleştirilirken, İstanbul'da hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde mevsim normallerinde olması bekleniyor. Yeni bir kar yağışı ve olumsuz hava ihtimalinin ortaya çıkması durumunda İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM yeniden alarm durumuna geçecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sibirya Soğukları ve Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

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