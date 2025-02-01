İstanbul'da Sibirya Soğukları ve Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor

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(İSTANBUL) - İstanbul, önümüzdeki hafta itibarıyla Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Çarşamba ve perşembe günleri yoğun kar yağışı beklenirken, sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. AKOM, kar kalınlığının bazı bölgelerde 10-20 cm'ye ulaşabileceğini bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, şehir hafta sonuna kadar ılıman hava koşullarını sürdürse de 3 Şubat Pazartesi'den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek.

5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü 1-5 cm aralığında, Perşembe günü ise 10-20 cm'ye kadar kar yağışı görülebilir. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Perşembe günü kar yağışı yoğunlaşabilir

Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 0°C'nin altına düşmesi bekleniyor. AKOM'un değerlendirmesi şöyle:

"5 Şubat Çarşamba: Kar yağışı başlayabilir, sıcaklık 0°C'ye kadar düşecek. 1-3 cm kar yağabilir.

6 Şubat Perşembe: Sıcaklıklar sıfırın altında seyredebilir. 10-20 cm kar örtüsü oluşabilir.

7 Şubat Cuma: Sıcaklıklar 1-5 derece arasında seyredebilir, buzlanma ve don riski artacak."

Buzlanma ve don tehlikesi

AKOM, pazartesi itibarıyla İstanbul'da buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sis, kırağı ve buzlanma riski artacak. Ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği belirtilirken, yetkililer zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmamasını öneriyor.

Şehir genelinde sıcaklıkların 2 Şubat'tan itibaren mevsim normallerinin altına düşeceği ve 3-10 Şubat arasında bu şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.

İBB önlem aldı

İBB ve ilgili birimler, olası kar yağışı ve soğuk hava koşullarına karşı önlem alırken, vatandaşların da hava durumunu yakından takip etmeleri gerektiği vurgulandı.