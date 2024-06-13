İstanbul'da Sıcak Hava Nedeniyle Sahil ve Parklar Dolup Taştı - Son Dakika
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İstanbul'da Sıcak Hava Nedeniyle Sahil ve Parklar Dolup Taştı

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle birçok kişi sahil ve parklarda serinlemek için vakit geçirdi. Sıcak havanın etkisiyle denize girenler, ağaç gölgelerinde dinlenenler ve yürüyüş yapanlar görüldü. Üsküdar, Maltepe ve Kadıköy Bostancı sahilleri öğle saatlerinde boş kalırken, Salacak sahilinde ise bazı vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalıştı.

13.06.2024 16:34
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İstanbul'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan bunalanlar serinlemek için sahil ve parklarda vakit geçirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ölçümlerine göre, kentte artan sıcaklıkla nem oranının da yükselmesiyle bunaltıcı hava etkili oluyor.

Sıcak havanın etkisinden uzaklaşmak isteyenler de çareyi denizde yüzmekte ya da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda aradı.

Zeytinburnu sahiline gelen bazı vatandaşlar, serinlemek için ağaçların altında otururken, bazıları ise denize girdi. Sahildeki çocuk parklarının sıcak havanın etkisiyle boş olduğu görüldü.

Serinlemek için İstanbul Boğazı'nı tercih edenler de oldu. Beşiktaş'taki Aşiyan sahiline gelen çok sayıda kent sakini Boğaz'ın serin sularında yüzdü. Denizden çıkanlar sahilde güneşlenirken, bazıları da ağaçların gölgelerinde dinlendi.

Kimi vatandaşlar sahil boyunca yürüyüş yaparken, bir kısmı da balık tutarak vakit geçirdi.

Bunaltıcı havanın etkisiyle Üsküdar, Maltepe ve Kadıköy Bostancı sahillerinin, özellikle öğle saatlerinde boş olduğu gözlendi. Salacak sahilinde ise bazı vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sıcak Hava Nedeniyle Sahil ve Parklar Dolup Taştı - Son Dakika

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