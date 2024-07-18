İstanbul'da Sıcak Hava ve Yüksek Nem Sahil Kesimlerinde Sakinlik Yarattı - Son Dakika
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İstanbul'da Sıcak Hava ve Yüksek Nem Sahil Kesimlerinde Sakinlik Yarattı

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava ve artan nem nedeniyle sahil kesimleri ve parklarda sakinlik gözlendi. Hafta boyunca 33-36 derece aralığında seyreden hava sıcaklığı, vatandaşları evlerinde veya kapalı alanlarda vakit geçirmeye yönlendirdi. Avcılar sahil, Küçükçekmece Gölü ve Karaköy-Eminönü sahillerinde az sayıda kişi görülürken, Sarayburnu sahilinde ise denizde serinlemek isteyenler bulunuyor. Gece saatlerinde nem oranının yüzde 81'e çıkması bekleniyor ve vatandaşlara 11.00-16.00 arasında dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

18.07.2024 15:43
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İstanbul'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava ve artan nem nedeniyle sahil kesimleri ve parklarda sakinlik gözlendi.

Meteorolojik verilere göre, hafta boyunca kentte 33-36 derece aralığında seyrettiği tahmin edilen hava sıcaklığının bunaltıcı etkisi sürüyor.

Bu durumdan muzdarip olan vatandaşlar sıcak havadan etkilenmemek için evlerinde ya da kapalı alanlarda vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Aşırı sıcaklar ve yüksek nem nedeniyle İstanbulluların, kentte yazın en çok gittiği sahil kesimleri ve yeşil alanlarda sakinlik gözlendi.

Avcılar sahil ile Küçükçekmece Gölü'nün Avcılar kıyıları boş kaldı. Az sayıda vatandaş, sahil kenarındaki yeşil alanlarda serinlemeye çalışırken, sahildeki işletmelerin de boş olduğu görüldü.

Karaköy ve Eminönü sahillerine gezmeye gelen bazı vatandaşlar sıcaktan şemsiye ile korunmaya çalıştı. Sıcaktan kaçmak isteyenler de çareyi gölgelik ve kapalı alanlarda buldu.

Sarayburnu sahiline gelen az sayıda kişi de serinlemek için Boğaz'ın serin sularında yüzdü. Denizden çıkan vatandaşlar, ağaç gölgelerinde ve yeşil alanlarda dinlenerek vakit geçirdi.

Nem oranının gece saatlerinde yüzde 81'e çıkması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte nem oranının gece saatlerinde yüzde 81'e kadar çıkması öngörülüyor.

Kentte mevsim normallerinin üstünde 4 ila 8 derece seyreden hava sıcaklığı nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Kaynak: AA

Küçükçekmece Gölü, Sarayburnu, İstanbul, Eminönü, Karaköy, Avcılar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Sıcak Hava ve Yüksek Nem Sahil Kesimlerinde Sakinlik Yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Sıcak Hava ve Yüksek Nem Sahil Kesimlerinde Sakinlik Yarattı - Son Dakika
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