İstanbul'da Şiddetli Lodos Ağaçları Devirdi, Çatıları Uçurdu - Son Dakika
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İstanbul'da Şiddetli Lodos Ağaçları Devirdi, Çatıları Uçurdu

İstanbul\'da Şiddetli Lodos Ağaçları Devirdi, Çatıları Uçurdu

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli lodos, Beşiktaş'ta ağaçları devirdi ve çatıları uçurdu. Su birikintileri nedeniyle yolları zorlayarak geçen araçlar için tehlikeler ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

23.11.2024 11:16  Güncelleme: 11:22
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Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Yollarda su birikintisi oluştu.

İstanbul'da etkili olan lodos Beşiktaş'ta ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Yollara dolan su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Beşiktaş Muhtar Ali Rıza Sokak üzerinde bulunan ağaç şiddetli lodosa dayanamayarak devrildi. Ağacın dalları elektrik hattına ve park halindeki bir araca zarar verdi. Ağacın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Yine şiddetli lodos Beşiktaş Yenigelin Sokak üzerinde bulunan 8 katlı binanın çatısını uçurdu. İçinde Bosna Hersek Konsolosluğu'nun da olduğu binanın çatısından kopan parçalar ve kaplama malzemeleri yola savruldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekipleri kalan parçaları toplamak için çalışma başlattı. Yollarda ise su birikintileri oluştu. Araçlar su içinde ilerledi.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Beşiktaş, İstanbul, 3-sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Şiddetli Lodos Ağaçları Devirdi, Çatıları Uçurdu - Son Dakika

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