İstanbul'da Sıfır Atık Forumu

30.05.2026 17:14
5-7 Haziran'da düzenlenecek forumda enerji verimliliği ve sıfır atık konuları masaya yatırılacak.

SIFIR Atık Forumu, 5-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Enerji verimliliğinin ana gündem maddesi olacağı forum kapsamında gerçekleştirilecek olan Yüksek Düzeyli Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanları Oturumu'na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ev sahipliği yapacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Sıfır Atık Forumu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde 5-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. 'Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık' temasıyla gerçekleştirilecek forum, dünyanın dört bir yanından devlet temsilcilerini, bakanları, belediye başkanlarını, iş dünyasını, akademiyi ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek.

YENİLEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI GÜNDEMDE

Sıfır Atık Vakfı tarafından organize edilen forumda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Sürdürülebilir Gelecek İçin Enerji Verimliliği ve Kaynak Yönetimi' temasıyla gerçekleştirilecek olan Yüksek Düzeyli Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanları Oturumu'na ev sahipliği yapacak. Söz konusu oturumda enerji verimliliği, yenilenebilir enerji yatırımları, döngüsel ekonomi uygulamaları, atıkların enerji süreçlerine entegrasyonu, kaynak verimliliği ve enerji güvenliği gibi birçok konu başlığı masaya yatırılacak.

BAKAN BAYRAKTAR: SOMUT ÇÖZÜMLERİ ŞEKİLLENDİRECEĞİZ

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ortak evimiz dünyayı korumak için İstanbul'da küresel bir zirveye ev sahipliği yapıyoruz. Sıfır Atık Forumu'nda; bakan düzeyinde katılımcılar, uluslararası karar vericiler ve sektör temsilcileri bir araya gelecek. Forum marjında düzenlenecek 'Sürdürülebilir Gelecek İçin Enerji Verimliliği ve Kaynak Yönetimi' temalı yüksek düzeyli oturumla enerji verimliliğinin artırılması ve temiz enerjiye geçiş konularında somut çözümleri hep birlikte şekillendireceğiz" dedi.

'YOL HARİTASI ORTAYA ÇIKACAK'

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ise "Enerji verimliliği ve sıfır atık iki ayrılmaz başlık. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayeleri ve liderliğinde 5-7 Haziran'da Sıfır Atık Vakfı olarak gerçekleştireceğimiz Sıfır Atık Forumu'nda yol haritası ortaya çıkacak. İstanbul'u dünyadaki sıfır atık ve enerji verimliliği konularının merkezi haline getirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 17:25:54.
