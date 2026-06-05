İstanbul'da Şike Operasyonu: 86 Gözaltı

İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen "şike" operasyonunda 86 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edilen suç ağı aracılığıyla önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar ile yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir sağlandığı, bunların kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilip, kullanıcıları saptanamayan farklı cüzdanlara aktarıldığını belirledi.

Ekipler, suç örgütünün Kapalıçarşı'da döviz ve kuyumculuk üzerine faaliyet gösteren Kayalar Döviz'in sahipleriyle ortak hareket ettiğini ve ticari yapıları paravan olarak kullandığını belirledi.

Örgütün dikkati çekmemek için 20-30 yaş aralığında olan, hiçbir ticari faaliyeti ve düzenli geliri bulunmayanları seçtiği, bu kişilerin hesaplarına belirli aralıklarla 100 bin lira gönderildiği, hesapların da yasa dışı bahiste "havuz hesap" olarak kullanıldığı tespit edildi.

Havuz hesap sahibi şüphelilerin finansal hareketlerinin incelenmesi sonucunda işlem hacmi en düşük olan şüphelinin hesabının dahi 90 milyon liraya ulaştığını tespit eden ekipler, bu kapsamda 192 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 24 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 86 zanlıyı gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.