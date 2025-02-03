İstanbul'da Soğuk Hava Dalgası ve Kar Yağışı Bekleniyor - Son Dakika
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İstanbul'da Soğuk Hava Dalgası ve Kar Yağışı Bekleniyor

AKOM, İstanbul'da salı akşamından itibaren sıcaklıkların düşeceğini ve çarşamba ile perşembe günleri kar yağışı beklendiğini duyurdu. Vatandaşlara, don ve buzlanmaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

03.02.2025 13:05
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AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da Salı akşamından itibaren sıcaklıkların düşeceği, Çarşamba ve Perşembe günleri ise kar yağışının beklendiği belirtildi. Vatandaşlara, kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bu hafta İstanbul'u etkisi altına almasının beklendiği belirtildi.

Açılamada, "Salı akşamından itibaren sıcaklıklar düşerken, Çarşamba ve Perşembe günleri kar yağışı bekleniyor. 03 Şubat 2025 Pazartesi gününe 7°C civarında başlayan sıcaklıklar, öğle saatlerinde 12 dereceye kadar yükselecek. Ancak akşam ve gece saatlerinde yeniden düşüş yaşayarak 8 derece seviyelerine inecek. Gün içinde rüzgarın lodostan orta kuvvette esmesi, akşam saatlerinde ise sert poyrazın etkili olması bekleniyor. Bağıl nem oranı yüzde 65-90 aralığında seyrederken, yağış miktarının 2 ila 5 kg/m² arasında olacağı tahmin ediliyor" denildi.

YÜKSEK KESİMLERDE DON VE BUZLANMA UYARISI

AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. 4 Şubat Salı günü akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 6-8 dereceye düşeceği ve kış şartlarının etkisini artıracağı belirtiliyor. Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4-6 derece altına düşerek 1-3 derece arasında seyredecek. Yüksek kesimlerde don ve buzlanma olaylarının yaşanabileceği uyarısında bulunulurken, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 52,8

Raporda ayrıca İstanbul'un su kaynaklarına ilişkin güncel bilgiler de paylaşıldı. Barajların doluluk oranı yüzde 52,8 olarak ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 11 derece olarak kaydedildi. Vatandaşların hava koşullarına karşı tedbirli olmaları, özellikle çarşamba ve perşembe günleri beklenen kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırlıklı olmaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: DHA

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