İstanbul'da Soğuk Hava ve Kar Yağışı Bekleniyor

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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, Pazartesi gününe ilişkin haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı beklenirken, gece saatlerinden itibaren etkisini artıracak soğuk hava dalgası konusunda uyarıda bulunuldu. AKOM'un tahminlerine göre gün boyunca İstanbul'un çeşitli bölgelerinde aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacak. Özellikle Silivri ve Çatalca gibi yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinden itibaren kar yağışının şehrin genelinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

İstanbul'un büyük bölümünde Sibirya kökenli soğuk hava etkisini sürdürüyor. AKOM'un hava tahmin raporuna göre, Salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha azalması ve Çarşamba gününe kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışları görülmesi bekleniyor. Şehir genelinde sıcaklıkların 0-5 derece seviyesinde seyredeceği öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve don uyarısı

AKOM, kuzeyli yönlerden (Yıldız ve Poyraz) esecek sert ve yer yer kuvvetli rüzgarın (15-45 km/s) hava sıcaklıklarını daha da düşüreceğini belirtti. Gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının 0 derecelere kadar inmesiyle birlikte don ve buzlanma riskinin artabileceği konusunda uyarı yapıldı.

Barajlarda doluluk oranı artıyor

İstanbul'daki barajların doluluk oranı %54,98 seviyesinde ölçüldü. Şubat ayı boyunca beklenen yağışlarla birlikte bu oranın %65'in üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

AKOM'dan uyarı: Zorunlu olmadıkça özel araç tercih etmeyin

AKOM'un değerlendirmesine göre, mevcut sıcaklıklar kar birikimi açısından 1-2 derece daha yüksek seyrediyor. Bu nedenle yağış sırasında beyaz bir örtü oluşsa da, yağış sonrası tekrar erime gerçekleşiyor. Bu sebeple kalıcı kar örtü oluşmuyor. AKOM, özellikle akşam ve gece saatlerinde yaşanabilecek kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Yapılacak uyarıların takip edilmesi gerektiği belirtilirken, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 25 Şubat'a kadar mevsim normalleri civarında veya 5-8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbullulara soğuk hava ve kar yağışına karşı önlemlerini almaları, trafikte dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarını kullanmamaları öneriliyor.