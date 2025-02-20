İstanbul'da Soğuk Havaya Rağmen Sıcak Çorba İkramı Devam Ediyor - Son Dakika
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İstanbul'da Soğuk Havaya Rağmen Sıcak Çorba İkramı Devam Ediyor

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İstanbul'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle belediyeler, vatandaşlara sıcak çorba ikram etmeye devam ediyor. Günde 2 bin kişiye çorba sunulurken, ulaşım hizmetleri de artırılmış durumda.

20.02.2025 17:45  Güncelleme: 20:51
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(İSTANBUL) - Sosyal destek uygulamalarına ağırlık veren belediyeler kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde sıcak çorba ikramını sürdürüyor. Şişli, Beykoz, Kartal, Beşiktaş, Beyoğlu, Üsküdar, Silivri, Çatalca, Sancaktepe belediyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda belediye işlerine gidip gelen vatandaşlara metro, metrobüs gibi toplu taşıma güzergahlarına hizmet veriyor.

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Belediye ekipleri kar yağışının ulaşımda aksamalara sebep olmaması amacıyla çalışmalarını sürdüyor. Şişli, Beykoz, Kartal, Beşiktaş, Beyoğlu, Üsküdar, Silivri, Çatalca, Sancaktepe belediyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda belediye de soğuk havalara karşı dışarıda bulunan vatandaşlara çay ve çorba ikramı gerçekleştiriyor.

Günde 2 bin kişiye çorba sunuyor

Şişli Belediyesi, Aralık ayında başlattığı sıcak çorba ikramını karın etkisini gösterdiği bu günlerde de sürdürüyor. Mobil ikram araçlarıyla toplu taşıma güzergahları başta olmak üzere merkezi güzergahlarda gerçekleştirilen hizmetle, günlük 2 bin kişiye çorba dağıtılıyor. Sunulan çorba mercimek, tarhana gibi çeşitler arasından farklılık gösterirken, isteyen vatandaşlara çorbanın yanında ekmek de ikram ediliyor.

Mekik servisleri gece 24.00'a kadar uzatıldı

Öte yandan İstanbul'da etkili olan kar yağışına karşı, yolların açık tutulması ve ulaşımın aksamaması için çalışmaların 33 araç ve 355 personel ile sürdürüldüğünü bildiren Şişli Belediyesi, ilçedeki metro, metrobüs gibi toplu taşıma güzergahlarına ücretsiz ulaşım sağlayan Mekik servislerinin saatlerinin de gece 24.00'a kadar uzatıldığını belirtti.

Kaynak: ANKA

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