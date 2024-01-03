İstanbul\'da Sosyal Medya Fenomeni Metrobüsün Üstüne Çıktı

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İSTANBUL'da sosyal medyaya içerik üreten bir kişi, Topkapı - Şehit Mustafa Cambaz durağında, hareket etmek üzere olan bir metrobüsün üzerine çıktı. Metrobüs, Edirnekapı durağına geldiğinde, güvenlik görevlilerinin dikkatini çeken sosyal medya fenomeni, aracın üzerinden indirildi. İETT'nin fenomenden şikayetçi olacağı öğrenildi.

Sosyal medya hesaplarına içerik üreten bir fenomen, bugün saat 14.20 sıralarında, Topkapı - Şehit Mustafa Cambaz metrobüs durağındaki panele tırmanarak metrobüsün üstüne çıktı. İki durak ilerleyen metrobüs, Edirnekapı durağına geldiğinde, aracın üstündeki kişi, güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti. Hareket etmek üzere olan metrobüsü durduran güvenlik görevlileri, aracın üstündeki sosyal medya fenomenine inmesini söyledi. Bir süre çıktığı yerde güvenliklerle konuşan kişi, daha sonra indirildi. Konuyla ilgili bilgilendirilen İETT yetkililerin, sosyal medya fenomeninden şikayetçi olacağı öğrenildi.

Fenomenin metrobüsün üstüne çıktığı ve güvenlik görevlisi tarafından indirildiği anlar duraktaki kameralara yansıdı. Aynı kişinin daha önce de vapurdan denize atladığı, bu anları da sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.