İstanbul'da Su Kesintisi Duyurusu

18.04.2026 11:46
İSKİ, 20 Nisan'da Kadıköy'deki bazı mahallelerde su verilemeyeceğini açıkladı.

(İSTANBUL) - İSKİ, 20 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da Asya yakasında Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Hattı metro inşaatı kapsamında yapılacak çalışmalar neticesinde su verilemeyecek yerleri duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kadıköy İlçesi; Caddebostan, Bostancı, Göztepe, Erenköy, Fenerbahçe, Suadiye ve Feneryolu Mahalleleri'nde saat 10.00 ile 22.00 arası su verilemeyecektir" denildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (İSKİ) yaptığı duyuruda İstanbul'da yapımı devam eden Ümraniye-Göztepe-Ataşehir Metro çalışmaları kapsamında 20 Nisan Pazartesi günü saat 10.00 ile 22.00 arasında su verilemeyecek yerleri duyurdu. Metro İnşaatı kapsamında içme suyu hattında deplase imalatı yapılacığını bildiren İSKİ'nin açıklamasında, şunları kaydedildi:

"Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi üzerinde, Metro AŞ tarafından yapımı devam eden Ümraniye–Ataşehir–Göztepe Metro Hattı inşaatı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle içme suyu hatlarımızda deplase imalatı yapılacaktır. Bu sebeple 20 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 10.00 ile 22.00 arasında aşağıda belirtilen mahallelere su verilemeyecektir. Su Alamayacak Mahalleler: Kadıköy İlçesi; Caddebostan, Bostancı, Göztepe, Erenköy, Fenerbahçe, Suadiye ve Feneryolu Mahalleleri"

Kaynak: ANKA

