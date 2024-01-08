İstanbul\'da suç örgütlerinden ele geçirilen silahlar sergilendi

-15 yaşındaki Büşra Polat'ın ölümüne neden suç örgütlerinden ele geçirilen silahlar da sergilendi

Melihcan ÇALIŞKAN/ - İSTANBUL merkezli 7 ilde düzenlenen "Kafes-29" operasyonunda iki bölgesel suç çetesinden ele geçirilen suç unsurları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Soruşturma kapsamında, Sultangazi'de iki silahlı grubun çatışmasında arada kalarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Büşra Polat'ın ölümüne neden olan suç örgütü üyelerinin de aralarında bulunduğu 66 kişi ise adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 Ocak'ta İstanbul merkezli 7 ilde 'Kafes-29' operasyonu düzenlemiş; il genelinde eylemleri bulunan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki bölgesel çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 66 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden ele geçirilen ve aralarında 15 yaşındaki Büşra Polat'ın Sultangazi'de ölümüne sebep olan uzun namlulu tüfeğin de bulunduğu; 30 tabanca, 4 otomatik tabanca, 4 çelik yelek, 6 uzun namlulu AK-47 tüfek İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

POLİS İLE ÇATIŞMAYA GİRMİŞLERDİ

Yakalananlar arasında 15 yaşındaki Büşra Polat'ın ölümüne neden olan 16 kişi ile birlikte Eyüpsultan'da polis ile silahlı çatışmaya giren Arap Emrah lakaplı suç örgütü liderinin adamları olduğu öne sürülen 10 şüpheli, Barış Özdoğan'ın ölümüne neden olan 6 kişi de bulunuyor.