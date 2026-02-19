Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı - Son Dakika
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı

Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9\'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
19.02.2026 08:26  Güncelleme: 08:41
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9\'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
İstanbul'da yeni nesil suç örgütlerine bilgi sızdırdığı tespit edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında 9 polis memuru, bir zabıt katibi bir de gümrük muhafaza memuru bulunuyor.

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni nesil suç çetelerine bilgi sızdırdığı tespit edilen 9'u polis olmak üzere 17 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, kamuoyunda casperlar olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, 09.01.2026 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonla elde edilen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde;

"KAMU GÖREVLİLERİYLE MENFAAT İLİŞKİSİ" VURGUSU

Örgüt üyelerinin kamu görevlileri ile irtibat ve menfaat ilişkisine girdiği; bu kapsamda adli mercilerce yürütülen bir kısım soruşturmada, örgütün idareci ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden suç/ aranma/ araç/ yakalama kaydı gibi sorgulamalarla bilgi aldığının tespit edildiği anlaşılmakla;

GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU VE ZABIT KATİBİ DE VAR

Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği değerlendirilen, 9'u polis memuru, biri zabıt katibi, biri gümrük muhafaza memuru, biri müstafi polis memuru olmak üzere toplamda 17 şüpheli hakkında, 19.02.2026 tarihinde gözaltı, İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak illerinde belirlenen adreslerinde arama ve elkoyma talimatı verilmiştir."

Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı

Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı

