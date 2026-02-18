İstanbul'da Suç Örgütlerine Büyük Operasyon - Son Dakika
İstanbul'da Suç Örgütlerine Büyük Operasyon

18.02.2026 12:15
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 202 şüpheliden 128'i tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi.

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 202 şüpheliden 128'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, 1 Ocak-18 Şubat tarihleri arasında kent genelinde iş yeri kurşunlama, tehdit, yağma, kasten yaralama gibi suçlara karışan şüpheliler ile ruhsatsız silah üretimi ve kaçakçılığı yapan zanlıların kimlik ve adreslerini belirledi.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 202 şüpheliyi yakalarken, adreslerdeki aramalarda, ?404 tabanca, uzun namlulu silah, 336 mermi, 1363 silah mekanizması, 392 namlu, 5 çelik yelek ele geçirildi, 3 silah atölyesi ortaya çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 128'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 42'si adli kontrol hükümleri uygulanarak, 32'si ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlarda ele geçirilen silahların sergilendiği Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede personeli tebrik etti.

Operasyon ve ele geçirilen silahlar hakkında gazetecilere bilgi veren Yıldız, "Eski ya da yeni nesil fark etmeksizin tüm çetelerin karşısındayız. Gücünü milletten alan emniyet teşkilatımız İstanbul'umuzun her sokağında, caddesinde, köşesinde bu çetelerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Hedefimiz nettir, huzurlu ve güvenli İstanbul." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Operasyon, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

