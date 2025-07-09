İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu: 62 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu: 62 Gözaltı

İstanbul\'da Suç Örgütü Operasyonu: 62 Gözaltı
09.07.2025 12:32
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Yasa dışı gelir aklayan suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 62 kişi yakalandı.

Suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin aklandığı ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yapıldığı iddiasına yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 62 şüphelinin işlemleri sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet", "6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 85 şüpheliden 62'si İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin buradaki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin, Fatih'in Aksaray ve Laleli semtlerinde bir işletme çatısı altındaki tekstil, kuyumculuk, kargoculuk ile araç alış satışı sektörlerinde faaliyet gösterdikleri, bu şirketler ve bunlara ait POS cihazları vasıtasıyla tefecilik yaptıkları öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilere yönelik aramalarda ele geçirilen ziynet eşyası, lüks saatler ve paralar İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, 2022'de alınan elektronik posta ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalarla MASAK ve BDDK raporları sonucunda şüpheli işlem örüntüleri tespit edilmiş, şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğu anlaşılmıştı.

2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar lirayı aşan işlem hacmine ulaşıldığı, bu işlemlerin yüzde 99,99'unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği ortaya çıkarılmış, işlem hacminin büyük kısmının, aynı gün farklı kartlarla aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu ve bu işlemlerin yüzde 93,11'lik bölümüne teşkil ettiği belirlenmişti.

Çalışmaların ardından toplam 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak dün İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyon kapsamında şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığa yakalanmış, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlığı değerlerine yönelik olarak 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el koyma işlemi gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu: 62 Gözaltı - Son Dakika

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