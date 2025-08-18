İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 10 Tutuklama Talebi - Son Dakika
İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 10 Tutuklama Talebi

İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 10 Tutuklama Talebi
18.08.2025 18:02
İstanbul merkezli operasyonda 16 zanlı yakalandı, 10'u tutuklanması için adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'unun tutuklanması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda yakalanan 16 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 15'i sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

10 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Adliyede, savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 10'u tutuklama, 4'ü ise adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgütün elebaşı Yılmaz'ın da aralarında olduğu 2'si avukat 13 zanlı gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatlı tabanca, 2 pompalı tüfek, 9 şarjör, 2 uzatılmış şarjör, 1 tambur şarjör, 2 seri atış aparatı, 1 çelik yelek, 383 fişek ve 12 kartuş ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 10 Tutuklama Talebi - Son Dakika

18:56
Hükümetten memurlara son zam teklifi 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7
Hükümetten memurlara son zam teklifi! 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7
18:02
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
SON DAKİKA: İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 10 Tutuklama Talebi - Son Dakika
