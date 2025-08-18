İstanbul\'da Suç Örgütüne Operasyon: 10 Tutuklama Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, elebaşılığını Selahattin Yılmaz 'ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda yakalanan 16 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgütün elebaşı Yılmaz'ın da aralarında olduğu 2'si avukat 13 zanlı gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatlı tabanca, 2 pompalı tüfek, 9 şarjör, 2 uzatılmış şarjör, 1 tambur şarjör, 2 seri atış aparatı, 1 çelik yelek, 383 fişek ve 12 kartuş ele geçirilmişti.