İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 5 Tutuklama - Son Dakika
İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 5 Tutuklama

24.03.2026 12:31
Jandarma, Eminanç Kardeşler suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheliyi tutukladı.

İstanbul'da jandarma ekiplerince Eminanç Kardeşler organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, örgüt elebaşılığını B.E. ve F. E.'nin yaptığı organize suç örgütü üyelerine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda jandarma ekiplerince 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 5 şüpheli yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Jandarma ekipleri, suç örgütü üyesi şüphelilerin, İstanbul'da uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri geliri kullanarak silahlı saldırı eylemleri planladığını, "korkutma ve haraç almak maksadıyla çok sayıda işyerine silahlı saldırı" gerçekleştirdiğini ve "silahlı tehdit yoluyla maddi menfaat" sağladığını belirledi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda nakit para, dijital materyal, tabanca fişeği ile kesici ve delici alet ele geçirildi.

Söz konusu operasyonun İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, "2026'yı çetelerle mücadele yılı ilan ediyoruz" yönündeki açıklamaları kapsamında yürütülen çalışmanın bir parçası olduğu belirtildi.

Eminanç Kardeşler organize suç örgütü üyelerine yönelik bugüne kadar farklı zamanlarda toplam 7 operasyonun düzenlendiği bildirildi.

Söz konusu operasyonlarda yakalanan 80 şüpheliden 74'ünün tutuklandığı, 6'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 5 Tutuklama - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 12:42:59. #.0.4#
SON DAKİKA: İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 5 Tutuklama - Son Dakika
