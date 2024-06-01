İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul\'da Suç Örgütüne Operasyon: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki bir iş yeri ile Kırıkkale'de bir otelin kurşunlaması olaylarına ilişkin düzenlenen operasyonda, suç örgütü üyeleri olan 6 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek olayları gerçekleştiren kişilerin çalıntı motosikletle hareket ettiğini tespit etti. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 2 otomatik tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

01.06.2024 14:31
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İstanbul'da bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kentin Başakşehir ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki bir iş yeri ile Kırıkkale'de bir otelin kurşunlaması olaylarına ilişkin, iki ilin emniyet müdürlükleri ortak çalışma yürüttü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri, kurşunlama olaylarını, "Daltonlar" diye bilinen suç örgütü üyeleri E.B. ile E.S'nin çalıntı motosikletle gerçekleştirdiğini belirledi.

Ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda E.B. ile E.S'nin de aralarında yer aldığı 6 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, 2 otomatik tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin söz konusu şube müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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