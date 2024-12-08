İstanbul\'da Suriyeliler\'den Şam Kutlaması

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(İSTANBUL)- Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) terör örgütü öncülüğündeki silahlı grupların Şam'ı ele geçirmesinin ardından İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, sloganlar atarak sokaklarda kutlama yaptı.

İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, HTŞ terör örgütü öncülüğündeki silahlı grupların başkent Şam'ı ele geçirdiği haberleri sonrası sokaklarda kutlama yaptı. Suriyelilerin çoğunlukta olduğu Başakşehir ve Fatih başta olmak üzere birçok ilçede Suriyeliler, bayraklarını alarak sokaklara çıktı, sloganlar atarak yönetimin düşmesini kutladı. Bazı kutlamalarda Suriye bayrağının yanında Türk bayrağının da olduğu görüldü. Kutlama görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.