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İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 arasında zam

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı İSKİ Genel Kurulu'nda, zamlı tarifenin oy birliği ile kabul edilmesiyle suya tüm kademelerde ve kullanımlarda yüzde 36 ile yüzde 53 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

İBB Meclisi, mayıs ayı İSKİ Genel Kurulu toplantısı Saraçhane'de bulunan İBB Başkanlık Binası'nda yapıldı. İBB Meclis 1'inci Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlık ettiği Genel Kurul'da, İSKİ'nin toplantı gündemine sunduğu teklifler görüşüldü. Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonlarının görüşerek meclis gündemine getirdikleri su satışı tarife değişikliği de oylanarak kabul edildi. İstanbulluların yüzde 75'inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yaklaşık yüzde 36 oranında zam yapıldı. Yeni tarifeyle birlikte konutlarda 0-15 metreküp arası 1'inci kademenin birim fiyatının 23.72 liradan 32.28 liraya, 16-30 metreküp arası ikinci kademenin birim fiyatının 34.14 liradan 49.17 liraya çıkarılması, 31 metreküp ve üzeri 3'üncü kademenin birim fiyatının 46.49 liradan 71.10 liraya çıkarılmasına karar verildi.

İş yerlerindeki kademelere düzenleme

İş yerlerindeki kademeler ise yeniden düzenlendi. Önceki kademelendirmeye göre en düşük kademe, 62.14 lira, en yüksek kademe ise 71.88 liraydı. Yeni düzenlemeye göre ise yeni tarife şöyle:

"İş yeri birinci kademe 0-15 metreküp arası 84.51 lira, ikinci kademe olan 16-50 metreküp arası 89.49 lira, üçüncü kademe 51-100 metreküp arası 109,98 lira ve 101 metreküp üzeri olan dördüncü kademe fiyatı ise 114,99 lira olarak belirlendi."

"'Suyu bedava yapacağız' diyenler, 5 yılda yüzde 800 zam yaptı"

İSKİ Faaliyet raporu hakkında konuşan AK Parti üyesi Muhammet Kaynar, "Hazırlanmış olan bir tablo var, bu tablo da diyor ki; İSKİ'nin borcu 5 senede yüzde 4 Bin 790 artmış. İSKİ'nin 2018 yılında hiç borcu olmadığını 2019 yılında sadece 350 milyon iç kaynaklarla ilgili borcu olduğunu, 2023 yılın sonunda da 16 milyar 799 milyon lira olduğunu az önce ifade ettim. Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediyesi mazbatasını aldığında 1 metreküp su 4 liraydı. 2023 yılı sonu itibarıyla 23,72 liraydı. Biraz sonra oylayacağımız zam teklifinde en düşük tarifede su 32,28 lira. 'Suyu bedava yapacağız' diyenler, 5 yılda yüzde 800 zam yaptı. 4 liradan 32.28 liraya çıkarmış. En düşük konut tarifesine göre kıyaslanan tablo bu, diğer kalem ve kademelerde ise durum daha vahim. Diğer kademelerde ve alanlarda 1 metreküp su 114,99 lira. Bu zamdan sonra, İSKİ 1 metreküp suyu 115 liraya satacak" dedi.