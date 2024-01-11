 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da Taksiciler Taksimetreleri Güncelliyor - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da Taksiciler Taksimetreleri Güncelliyor

İstanbul'da taksiciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla yapılan ücret zammının ardından taksimetre cihazlarını güncellemeye başladı. UKOME'nin aldığı kararla taksimetre ücretleri yüzde 28,09 oranında artırıldı ve yeni tarife 12 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak. Taksiciler, taksimetre ayar istasyonlarına gelerek cihazlarını güncellemek için başvuruda bulunuyor. İstanbul'da taksicilerin taksimetrelerinin yanı sıra diğer teknolojik güvenlik önlemleri de devam ediyor.

İstanbul\'da Taksiciler Taksimetreleri Güncelliyor
11.01.2024 - 17:09,
Abone Ol

İstanbul'da taksiciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla ücretlere yapılan zammın ardından taksimetre cihazlarını güncellemeye başladı.

UKOME'nin 8 Ocak'taki toplantısında taksi ücretlerine yapılan yüzde 28,09'luk zam sonrasında 12 Ocak'ı 13'üne bağlayan gece uygulamaya geçecek yeni tarife nedeniyle taksi şoförleri taksimetre ayar istasyonlarına gelerek cihazlarını güncelledi.

Ataşehir'de taksimetre servis yöneticisi Uğur Keskin, AA muhabirine, UKOME kararıyla taksimetrelere yüzde 28,09'luk zam yapıldığını söyledi.

Taksimetre servislerinde yoğunluk yaşanmaması, taksicilerin mağdur olmaması için gerekli güncellemeleri yaptıklarını belirten Keskin, "UKOME kararı açıklandıktan bir gün sonra güncelleme işlemlerine başladık. Güncellemeler aktif olarak devam ediyor. Taksici esnafımız da talep gösteriyor. Şu anda müsait olup gelerek güncelleme yaptıranlar var. Yine son güne bırakanlar da olacak, yoğunluk yarın daha fazla olacaktır." dedi.

Taksilerde dijital dönüşümün devam ettiğini aktaran Keskin, şunları kaydetti:

" İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksilerde ulaşım-denetim-yönetim sistemini aktif hale getirip çok önem veriyor. Taksilerde kamera sistemleri mevcut. Yolcularımızın yolculuğunu en güvenli, kaliteli şekilde yapabilmesi için taksiler 7/24 denetleniyor. Kamera görüntüleri iç ve dış olmak üzere anlık uzaktan takip ediliyor. Buna ek olarak GPS sistemleri de mevcut. Taksilerin anlık konumları takip ediliyor. Taksilerde konumlandırılan panik butonları sayesinde de sürücülerimiz herhangi bir adli vaka durumunda gerekli mercilere alarmla bilgi veriyor."

Cihazını güncelleyen taksici Şenol Akgül de yeni tarifeyi yeterli bulmadığını dile getirerek, "En azından asgari ücret değerinde, yüzde 35-40 gibi bir zam bekliyorduk ama gelen zam yüzde 28,09. Bu da bizi tatmin etmedi." dedi.

Bağcılar'daki merkezde cihazını güncelleyen taksici Bülent Buz ise taksimetre güncellemesi için 2 bin 950 lira aldıklarını belirterek, "Taksimetre zammı cumayı cumartesiye bağlayan gece devreye girecek. Normalde sıra Tekstil Kent'e kadar uzardı. Bu sefer kısa sürdü." diye konuştu.

UKOME'nin aldığı kararla taksimetre açılış ücreti 19,17 liradan 24,55 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 13,75 liradan 17,61 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 152,73 liradan 195,63 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 70 liradan 90 liraya çıkmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ulaşım, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Taksiciler Taksimetreleri Güncelliyor - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi
16:15
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:15 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 17:50:40. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Taksiciler Taksimetreleri Güncelliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement