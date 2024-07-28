İstanbul'da Taksiciler Taksimetreleri Güncelliyor - Son Dakika
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İstanbul'da Taksiciler Taksimetreleri Güncelliyor

İstanbul'da taksiciler, İBB UKOME kararıyla yapılan ücret zammının ardından taksimetre cihazlarını güncelletmek için kuyruklar oluşturuyor. Taksiciler, Bağcılar ve Ataşehir'deki taksimetre ayar istasyonlarında bekleyerek cihazlarını güncelletiyor. Taksiciler, zamın makul olduğunu belirterek güncelleme işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışıyor.

28.07.2024 12:23
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İstanbul'da taksiciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla ücretlere yapılan zammın ardından taksimetre cihazlarını güncelletiyor.

UKOME toplantısında taksi ücretlerine yapılan zam sonrasında, cihazlarını güncelletmek isteyen taksicilerin Bağcılar ve Ataşehir'de taksimetre ayar istasyonları önünde oluşturduğu kuyruklar devam ediyor.

Cihazını güncelletmek için Bağcılar'daki merkezin önünde bekleyen Emre Kaya, yapılan zammın makul olduğunu ifade ederek, "Bugün taksimetrelerimizi söktük içeriye girdik, ödememizi yaptık. 2 bin 950 liraya taksimetrelerimizi güncelledik. Çok makul bir zam. İndi bindi ücreti önceden 90 liraydı şimdi 100 lira oldu, bence makul bir zam geldi." diye konuştu.

Güncelleme işlemlerinde fazla bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getiren Kaya, "Hızlı bir şekilde taksimetremizi güncelliyoruz. Güncelledikten sonra tekrar yolculuk yapmaya başlayacağız. Yoğun bir gün geçiriyoruz. Taksimetreleri güncellediğimiz gibi taksiye çıkıp insanları mağdur etmeme adına hızlı bir şekilde aksiyon alıyoruz." ifadelerini kullandı.

UKOME'nin 25 Temmuz'daki toplantısında alınan kararla, taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıkmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Taksiciler Taksimetreleri Güncelliyor - Son Dakika

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