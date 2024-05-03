İstanbul'da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sahte sitesi üzerinden dolandırıcılık - Son Dakika
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İstanbul'da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sahte sitesi üzerinden dolandırıcılık

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İstanbul'da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesini kopyalayarak sahte site oluşturup dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin vatandaşların kredi kartlarını kopyalayarak cep telefonu ve dijital materyal satın aldıkları belirlendi. Polis ekipleri, siparişleri teslim almaya gelen 2 şüpheli ile işyeri sahibini suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Ele geçirilen ürünler sergilendi.

03.05.2024 12:27
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EDDA SÖNMEZ

(İSTANBUL) İstanbul'da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesini kopyalayarak sahte site oluşturup dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün internet sitesini kopyalayarak sahte site oluşturan şüphelilerin, vatandaşların kredi kartlarını da kopyalayıp ülke genelinde faaliyet gösteren bir kurumsal firmadan cep telefonu ve çeşitli dijital materyaller satın aldıklarını belirledi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şebeke üyelerinin siparişini verdikleri cep telefonu ve dijital materyalleri, Eyüpsultan ilçesinde teslim edileceği adresi de tespit edildi. Buluşma noktasının çevresinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, siparişleri teslim almaya gelen 2 şüpheli ile işyeri sahibi suçüstü yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adres ve araç içerisinde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan çeşitli markalara ait 23 cep telefonu ve taşınabilir 1 batarya (powerbank) ele geçirildi.

Yakalanan 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Sorgularının ardından adliyeye sevk olan 3 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Ele geçirilen ürünler de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul\'da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü\'nün sahte sitesi üzerinden dolandırıcılık
Kaynak: ANKA

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