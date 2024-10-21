İstanbul'da Tefecilik Operasyonu: 13 Gözaltı

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Bonkör Musk! Her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) İstanbul, Ankara, Adana ve Adıyaman'da yapılan eş zamanlı baskınlarda tefecilik yapan 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar, tapular ve dolandırıcılık belgeleri ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dara düşmüş ve ekonomik sıkıntıda olan vatandaşları ağlarına düşürerek tefecilik yapan bir suç ağını tespit etti.

Yürütülen soruşturmada çetenin, ağlarına düşen kişilere yüksek faizle nakit borç para verdikleri, verdikleri paranın çok üzerinde rakamların yazılı olduğu çekleri mağdurlardan aldıkları belirtildi. "Örgütlü tefecilik", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli tehdit" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına konu toplam 7 eylemi gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler, uzun süre teknik ve fiziki takibe alındı. Şüphelilerin adresleri ve karıştıkları suçlar deşifre edildi. Geçtiğimiz Cuma günü İstanbul, Ankara, Adana ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tefecilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 8 ruhsatsız tabanca, 10 tüfek, bu silahlara ait bin 456 mermi, 2 çelik kasa, mağdurlardan el konulan 157 tapu belgesi, 42 çek ve senet türü belge, 115 boş imzalı belge, 1 taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, 3 araç ruhsatı, mağdurlara ait olabileceği değerlendirilen 20 otomobil anahtarı, 1 dosya müştekisi tarafından imzalanmış boş kağıt, 16 dijital materyal, 14 kriminal kayıtların olduğu ajanda, 6 klasör suça konu belge ele geçirildi. Operasyon sırasında evlerde ve işyerlerinde yapılan aramalarda, kasalardan yüklü miktarda çek ve senet ile yatak ve dolaplardan silahlar, mermiler ele geçirilmesi dikkat çekti. Operasyon ekiplerince bir araca yönelik bir site girişinde yapılan baskın ise güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde kapalı kasa ticari araçla site girişine gelen tefecilerin, polisin 'dur' ihtarına şaşırmaları ve araçtan inerek teslim olmaları görülüyor.

Tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin ardından bu sabah adli makamlara sevk edildi.

Öte taraftan operasyon polis kamerasına yansırken, ele geçen silah ve malzemeler de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.