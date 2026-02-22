İstanbul'da Tehdit Eden Savcı Taklidi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Tehdit Eden Savcı Taklidi Tutuklandı

22.02.2026 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toplu taşıma aracında kendini savcı olarak tanıtan Y.S., tehditte bulunduğu için tutuklandı.

(İSTANBUL) - İstanbul'da toplu taşıma aracında çekilen ve sosyal medyada yayılan videoda kendisini "Cumhuriyet savcısı" olarak tanıtarak bir yolcuya tehdit içerikli sözler sarf eden şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün sosyal medyada dolaşıma giren ve bir toplu taşıma aracında kaydedildiği anlaşılan görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir kişinin tutuklandığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, videoda kendisini "Cumhuriyet savcısı" olarak tanıtan ve bir yolcuya yönelik "seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye'de barın bakalım" şeklinde sözler sarf ettiği belirtilen Y.S. isimli şüphelinin aynı gün gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldığı, Y.S.'nin tutuklanmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Tehdit Eden Savcı Taklidi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

19:36
İstanbul’da 2025’te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
18:57
Beşiktaş-Göztepe mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Beşiktaş-Göztepe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:49
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
18:36
Akasya Durağı’nın yayınlanacağı tarih belli oldu
Akasya Durağı'nın yayınlanacağı tarih belli oldu
18:10
Hadise’den skandal “Ramazan“ videosu Tepkiler gecikmedi
Hadise'den skandal "Ramazan" videosu! Tepkiler gecikmedi
18:02
Dubai’de tatil yapan Demet Akalın’ın dev tektaşı gündem oldu
Dubai'de tatil yapan Demet Akalın'ın dev tektaşı gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 19:48:02. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Tehdit Eden Savcı Taklidi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.