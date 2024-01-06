 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da terör örgütleriyle irtibatlı 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da terör örgütleriyle irtibatlı 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C, DAEŞ, PKK, TKİP gibi terör örgütleriyle bağlantılı olan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

İstanbul\'da terör örgütleriyle irtibatlı 4 kişi gözaltına alındı
06.01.2024 - 12:50,
Abone Ol

İSTANBUL'da farklı terör örgütleri ile irtibatlı olan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C, DAEŞ, PKK, TKİP gibi terör örgütleriyle faaliyetleri sebebiyle haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından bu sabah adresleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Operasyon, İstanbul, Güvenlik, Yakalama, Terör, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da terör örgütleriyle irtibatlı 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


13:05
Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04
Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sürpriz' çıkışı kafaları karıştırdı AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37
'Elenirlerse üzülmem' diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12
Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı
11:49
KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
11:47
Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu

Son Dakika
13:05 Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04 Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37 "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12 Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı
11:49 KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
11:47 Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:15 Vefat eden usta oyuncu Ayla Algan için tören düzenleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 13:33:37. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da terör örgütleriyle irtibatlı 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement