İstanbul\'da Trafik Denetimi

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İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar-siren tertibatı bulunduran ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetim yaptı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sivil trafik polislerinin de katılımıyla Bağcılar, Üsküdar ve Kadıköy'de olmak üzere 4 ayrı uygulama noktası oluşturdu.

Ekiplerin, D-100 kara yolu Yenibosna mevkisinde gerçekleştirdiği denetimde, usulsüz biçimde çakar-siren tertibatı bulunduran ve emniyet şeridini ihlal eden araçlar durduruldu.

Ekipler, evraklarını incelediklerini bazı sürücülere cezai işlem uyguladı.

D-100 kara yolu Göztepe mevkisindeki denetimde de ekipler, emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere ceza kesti.

Denetimlerin gün boyu farklı saatler ve noktalarda süreceği öğrenildi.