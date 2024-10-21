İstanbul\'da Trafik Denetimi

İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar-siren tertibatı bulunduran ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetim yaptı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sivil trafik polislerinin de katılımıyla Bağcılar, Üsküdar ve Kadıköy'de olmak üzere 4 ayrı uygulama noktası oluşturdu.
Ekiplerin, D-100 kara yolu Yenibosna mevkisinde gerçekleştirdiği denetimde, usulsüz biçimde çakar-siren tertibatı bulunduran ve emniyet şeridini ihlal eden araçlar durduruldu.
Ekipler, evraklarını incelediklerini bazı sürücülere cezai işlem uyguladı.
D-100 kara yolu Göztepe mevkisindeki denetimde de ekipler, emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere ceza kesti.
Denetimlerin gün boyu farklı saatler ve noktalarda süreceği öğrenildi.
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