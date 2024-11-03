İstanbul'da trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis için tören düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul'da trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis için tören düzenlendi

İstanbul\'da trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis için tören düzenlendi

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ogün Yürümez için tören düzenlendi.

03.11.2024 15:46
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Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ogün Yürümez için tören düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesindeki törene, şehidin ailesinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve şehit polisin çalışma arkadaşları katıldı.

Emniyet Müdürü Aktaş, törendeki konuşmasında, 2012'de polis teşkilatına katılan şehidin farklı birimlerde üstün başarıyla görevini yerine getirdiğini söyledi.

Aktaş, "Şehitlik mertebesinde yetişen aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Omuzlarımızda şehitlerimizin bize yüklediği sorumluluklar var. Polis teşkilatı olarak İstanbul'umuzun huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Başta şehit polis memuru kardeşimiz olmak üzere vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna canını veren tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından törene katılanlar şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı önünde saygı duruşunda bulunup dua etti.

Tören mangasınca omuzlarda taşınarak araca konulan şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'a gönderildi.

Kaynak: AA

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