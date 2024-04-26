İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Konya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul\'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Konya\'da son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Emrah Büke, Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Büke'nin naaşı, babaevinde helallik alındıktan sonra mahalle mezarlığına götürüldü. Cenaze törenine Konya Valisi, İl Emniyet Müdürü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

26.04.2024 18:02
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İstanbul'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Emrah Büke, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından Konya'nın Ereğli ilçesine getirilen 25 yaşındaki Büke'nin naaşı, Kamışlıkuyu Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından, Büke'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasınca mahalle mezarlığına getirildi.

Burada şehidin tabutuna sarılan baba Erdal ile anne Nuran Büke gözyaşı döktü.

Büke'nin naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Konya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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