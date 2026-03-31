İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis Mustafa Aydın için tören düzenlendi - Son Dakika
İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis Mustafa Aydın için tören düzenlendi

31.03.2026 17:21
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Mustafa Aydın için tören düzenlendi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Mustafa Aydın için tören düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törene, şehit polisin ailesinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu ile çalışma arkadaşları katıldı.

Emniyet Müdürü Yıldız, törendeki konuşmasında, başta polis memurunun yüreği yanan ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, emniyet teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Görev çıkışı yaşanan elim kazanın kendilerini derinden sarstığını, emniyet teşkilatının yüreğine ateş düşürdüğünü dile getiren Yıldız, "Bizler biliyoruz ki bu topraklar sıradan topraklar değildir. Her karışı şehitlerimizin emanetidir. Her bir karışı bir fedakarlığın, adanmışlığın izlerini taşır. Başta şehit polis memurumuz Mustafa Aydın olmak üzere vatan uğruna toprağa düşmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygıyla yad ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Konuşmaların ardından törene katılanlar şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı önünde saygı duruşunda bulunup dua etti.

Tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak araca konulan şehidin naaşı, cenaze namazı kılınmak üzere Fatih Camisi'ne götürüldü.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis Mustafa Aydın için tören düzenlendi - Son Dakika

SON DAKİKA: İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis Mustafa Aydın için tören düzenlendi - Son Dakika
