İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis Mustafa Aydın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis Mustafa Aydın son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul\'da trafik kazasında şehit olan polis Mustafa Aydın son yolculuğuna uğurlandı
31.03.2026 18:07
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Mustafa Aydın'ın cenazesi, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Mustafa Aydın'ın cenazesi, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından şehit Aydın'ın naaşı, Fatih Camisi'ne getirildi.

Şehidin yakınları, camide taziyeleri kabul etti.

Törene, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile şehidin meslektaşları katıldı.

Şehit polis Aydın için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak araca konulan şehidin naaşı, Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis Mustafa Aydın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 18:24:48. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis Mustafa Aydın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
