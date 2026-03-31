İstanbul\'da trafik kazasında şehit olan polis Mustafa Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Mustafa Aydın'ın cenazesi, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından şehit Aydın'ın naaşı, Fatih Camisi'ne getirildi.
Şehidin yakınları, camide taziyeleri kabul etti.
Törene, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile şehidin meslektaşları katıldı.
Şehit polis Aydın için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak araca konulan şehidin naaşı, Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.
