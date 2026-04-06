İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis Seçkin Yalçın için tören düzenlendi
İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis Seçkin Yalçın için tören düzenlendi

06.04.2026 16:22
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Seçkin Yalçın için tören düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törene, şehit polisin ailesinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Arslan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Valisi İlker Haktankaçmaz, mesai arkadaşları ile askeri yetkililer katıldı.

Emniyet Müdürü Yıldız, törendeki konuşmasında, başta polis memurunun yüreği yanan ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, emniyet teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Görev çıkışı yaşanan elim kazada önce Mustafa Aydın'ı şehit verdiklerini, bu acı hala tazeyken Seçkin Yalçın'ı da şahadete uğurladıklarını dile getiren Yıldız, "Şehidimiz görevini sadece bir meslek olarak değil vatan borcu olarak görmüştür. O ardında onurlu bir hayat, şerefli bir duruş ve bizlere emanet ettiği tertemiz bir hatıra bırakmıştır." ifadesini kullandı.

Şehidin aziz hatırasının teşkilat ve milletin kalbinde daima yaşayacağına vurgu yapan Yıldız, devletin her zaman Yalçın'ın ailesinin yanında olacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından törene katılanlar, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı önünde saygı duruşunda bulunup dua etti.

Tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak araca konulan şehidin naaşı, memleketi Elazığ'a uğurlanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğünden götürüldü.

Ne olmuştu?

İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı, 30 Mart'ta saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmış, kazaya karışan 34 EYG 499 plakalı otomobil de bariyerleri aşarak refüjdeki su kanalına düşmüştü.

İstanbul Valiliği, kazada şehit olduğu bildirilen polis memuru Mustafa Aydın'ın kalp masajıyla hayata döndürüldüğünü, 4'ü ağır 30 yaralının tedavisinin hastanelerde devam ettiğini bildirmişti. Kalp masajıyla hayata döndürülen Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kazada yaralanan 27 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Polis servis aracına arkadan çarparak kazaya neden olduğu belirlenen ve ekiplerce gözaltına alınan 34 EYG 499 plakalı otomobilin sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kazada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan polis memuru Seçkin Yalçın da dün hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu
İran’daki pilot kurtarma operasyonunda imha edilen ABD uçaklarının tanesi 100 milyon dolardan fazla İran'daki pilot kurtarma operasyonunda imha edilen ABD uçaklarının tanesi 100 milyon dolardan fazla
Çanakkale’de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i liderliği geri aldı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i liderliği geri aldı

17:23
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
16:26
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
16:22
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
16:16
ABD-İsrail’den İran’a yeni saldırı Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
16:12
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
15:26
Uşak Belediye Meclisi’nde oylama: İşte Özkan Yalım’ın yerine seçilen isim
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim
