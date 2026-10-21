İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı - Son Dakika
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

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- İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 89, Avrupa Yakası'nda yüzde 81 ölçüldü

İstanbul'da akşam saatlerinde ana arter ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Pendik arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'den başlayan trafik yoğunluğu Çamlıca'ya kadar devam ederken, Kavacık ile Kozyatağı bağlantısı arasında da araçlar güçlükle ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan bağlantı yollarında araç yoğunluğu görülüyor.

Şile Otoyolu'nun bazı kesimlerinde de çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahlarında çift yönlü yoğunluk gözleniyor.

D-100 kara yolunun Avcılar mevkisinde Beylikdüzü istikametinde araçlar yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nun Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahlarında trafik ağır seyrederken, Firuzköy mevkisinin Edirne istikametinde de yoğunluk yaşanıyor.

Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer yönü ile Levent TEM bağlantı yollarında trafik yoğunluğu gözlenirken, Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da araçlar güçlükle ilerliyor.

Öte yandan metro, metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Özellikle Zincirlikuyu, Uzunçayır, Altunizade, Yenibosna, Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerinde yoğunluk oluşurken, vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binmek için sıra bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 89, Avrupa Yakası'nda yüzde 81 ölçüldü.

Kaynak: AA
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