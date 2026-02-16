İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 89 - Son Dakika
İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 89

16.02.2026 18:44
İstanbul'da, haftanın ilk mesai günü bitiminde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı.

Kentte mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu Hasdal ve Seyrantepe mevkileri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadarki kesimde de trafik ağır ilerliyor.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yolları arasında trafik yoğunluğu gözlenirken, Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisinde trafik yoğunluğu çift yönlü etkili olurken, kara yolunun Avcılar mevkisinde de her iki yönde araç yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kadıköy ve Kartal arasında yaşanan çift yönlü trafik yoğunluğu, Avrasya Tüneli girişine kadar uzanıyor.

Kadıköy-Pendik ve Üsküdar-Beykoz sahil yollarında da her iki yönde yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Kurtköy Kavşağı'nda başlayan trafik, Çamlıca Gişeleri'ne kadar devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu, Çamlıca Gişeleri ile Altunizade'den başlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Çamlık Kavşağı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den başlayan trafik, Ümraniye TEM Bağlantı Yolu'na kadar bazı noktalarda etkili oluyor.

Öte yandan, kentteki toplu taşıma durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

