İstanbul\'da Turistin Çantasını Çalan Şüpheliler Tutuklandı

İstanbul Fatih'te bir turistin 9 bin 190 avro bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 15 Ocak'ta Kemalpaşa Mahallesi Tevfik Paşa Caddesi'nde yürüyen turist A.H'ye ait çantanın, kapkaç yöntemiyle çalınması ihbarına ilişkin çalışma yürüttü.

Turiste ait pasaport ve 9 bin 190 avro bulunan çanta hırsızlığıyla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliler A.Ö. (22) ve F.K'yi (22) Fatih'te gözaltına aldı.

Sorgulamalarda, haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kapkaç anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde, yürüyen turiste yanaşan iki şüpheliden birinin ani bir hareketle çantayı alması, birlikte kaçmaya başlamaları ve mağdurun peşlerinden koşması yer alıyor.