İstanbul'da yapılacak görüşmelerde Türkiye-Ukrayna ikili işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu ele alınacak. Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınacak.
İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna ikili işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
30.10.2026 17:50:51. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Türkiye-Ukrayna işbirliği ile Karadeniz güvenliği masaya yatırılacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?